Konfrontation

Dorthe, vi har fundet frem til en tilsyneladende falsk Facebook-profil med navnet Tom Jensen, som gentagne gange tager dig i forsvar i en række debatter og i kommentarsporet på avisens hjemmeside. Lad mig spørge dig direkte, er det en profil, du kender noget til?

- Tom Jensen, jeg kender ikke navnet Tom Jensen. Er han DF'er eller hvad?

Vi er nået frem til, at det er en falsk profil, altså den er oprettet under falsk navn og primært bliver brugt til det her formål. Hvad siger du til det?

- Jeg ved ikke, om han er DF'er eller hvad.

Så det er ikke et navn, du har set kommentere på alle de her opslag, der primært handler om Dansk Folkeparti i Svendborg?

- Jo, det har jeg godt set, men jeg ved ikke, om han er DF'er. Jeg ved godt, at der er nogen, der kommenterer positivt for mig og negativt, men jeg ved ikke, om han er DF'er. Det ved Jakob Broegaard (formand for DF Svendborg, red.)

Han tager jo primært dit standpunkt og tager dig i forsvar. Hvordan forholder du dig til, at en tilsyneladende falsk profil gør det?

- Findes han ikke?

Alt indikerer i hvert fald, at den her profil er falsk med falsk profilbillede, ingen af hans Facebook-venner kan sige, hvem han er.

- Det ved jeg ikke, hvad er, og det har jeg ingen kommentarer til. Hvad skal jeg sige til det?

Om du kender noget til den her profil.

- Det gør jeg ikke, jeg kender ikke noget til Tom Jensen.

I nogle af debattrådene er der folk, der peger på, at det skulle være dig, der står bag profilen. Hvad siger du til, at de gør det?

- Hvor står det? Det har jeg ikke set.

I kommentarfelterne under artikler på Fynsamtsavis.dk og på Vores Svendborg.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Siger du, at det er en falsk profil? Er der ikke mange, der laver falske profiler? Det ved jeg ikke noget om, jeg ved heller ikke, om han er DF'er eller hvad han er?

Nu er der nogle stykker, som siger, at det er dig, men vil du afvise det?

- Jeg kender ikke nogen Tom Jensen.

Du kender ingen Tom Jensen, men kender du nogen, der skulle stå bag en profil med det navn?

- Nej, det kender jeg ikke noget til. Jeg har to profiler. Dorthe Lynge Ullemose og Dorthe Ullemose. Det er det, jeg har på min Ipad.

Nu siger du, at du ikke kender ham, men læser man hans kommentarer, kender han jo dig ret godt. Blandt andet skriver han, at han har været vidne til, at du har omtalt Morten S. Petersen positivt, og at du var glad for, at han kom tilbage til partiet, ligesom han ved, at Christiansborg advarede dig og bestyrelsen om at tage Morten tilbage. Hvordan kan han vide det, hvis I ikke kender hinanden?

- Det har jeg ingen kommentarer til. Der er mange, der følger mig. Mange, der er for mig og imod mig. Alt det fnidder lægger jeg bag mig. Jeg vil gerne tale politik og har ingen kommentarer til det der.

Det er en profil, som ser ud til at være sat i verden for at tale din sag, men du holder fast i, at du ikke har noget med den at gøre?

- Jeg kender ikke nogen Tom Jensen og har aldrig mødt en Tom Jensen.

Hvem kunne det så være, der står bag den?

- Det aner jeg ikke noget om. Jeg har ingen kommentarer til det fnidder-fnadder på nettet. Jeg kender ingen Tom Jensen.

Hvis jeg siger til dig, at vi har en ekspert, som har kigget på nogle af Tom Jensens Facebook-kommentarer og sammenlignet dem med et par af dine. Hun siger, at der "påfaldende mange sproglige overlap". Hvad siger du til det?

- Jeg har ingen kommentarer, for det er igen noget fnidder-fnadder, og det gider jeg ikke beskæftige mig med. Jeg vil se fremad og snakke om politik. Alt det andet har jeg ingen kommentarer til.

Så det er ikke dig, Dorthe?

- Jeg har ingen kommentarer.