Ligafinalerne er de afsluttende stævner i tre underligaer under YouSee eSportligaen, som laves i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund, Ungdomsringen og eSport Danmark. Over 250 hold fra hele Danmark har siden november sidste år kæmpet for at kvalificere sig. I weekenden afgøres det, hvem der er bedst.

- Vi glæder os rigtig meget til at komme til Nyborg og vise de mange talenter i YouSee eSportligaen. Over 250 hold har siden november sidste år kæmpet benhårdt for at blive de bedste. Nu er der 42 hold tilbage, og de vil i weekenden kæmpe til sidste museklik om muligheden for at komme med til Danmarksmesterskabet senere på måneden, siger Jens Christian Ringdal fra YouSee eSportligaen.

I weekendens stævne konkurreres der i Counter-Strike:Global Offensive og League of Legends på PC samt FIFA på konsol.

Nyborg Idrætscenter finder man på Storebæltsvej 13.

Der er er gratis adgang til stævnet, og dørene er åbne fra lørdag klokken 9 til 23 og igen søndag fra klokken 9.00 til 19. /EXP