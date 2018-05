Kerteminde: En 17-årig syrisk flygtning slap for at blive sendt ud af Danmark, da han ved retten i Odense blev idømt tre måneders fængsel for at have stjålet tasker fra ældre damer i Kerteminde. Dommeren valgte i stedet at give den unge flygtning en betinget udvisning af Danmark med en prøvetid på to år.

Den 17-årige blev allerede kendt skyldig i tyverierne ved retten sidst i marts, men på grund af hans unge alder valgte retten at udskyde strafudmålingen, indtil der forelå en udtalelse fra Ungesamrådet.

Ungesamrådet er et tværfagligt samarbejde, med repræsentanter fra blandt andet kommuner, psykologer og kriminalforsorg, der har til opgave at sikre en koordineret indsats overfor unge under 18 år, der er sigtet for kriminalitet.