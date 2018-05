For få dagen siden meddelte den nu tidligere Kerteminderevyinstruktør, Jan Hertz, at han stoppede på holdet efter bare to dages prøvning. Nu er holdet klar med en ny.

Kerteminde: Prøverne til årets Kerteminderevy er i fuld gang. Der skal styr på stykkerne, rækkefølgen, musikken, dansen og tempoet frem mod den store premiere den 27. Maj. Og selvom revyen både har været ramt af racisme- og sexismeanklager, og senest en instruktør, der takkede af fredag middag efter to dages prøver, så er holdet ved højt humør.

Kerteminderevyen har nemlig allerede fundet en erstatning for instruktør Jan Hertz, og det er ingen andre end revyens egen Trine Gadeberg, der tager plads i instruktørstolen. Og det er der en særlig grund til, hvis man spørger revydirektør, Mads Nørby.

- Vi har taget den naturlige konsekvens af, at hun har et lederskab, fortæller direktøren, der spurgte Trine Gadeberg samme dag, som Jan Hertz sprang fra.

Selvom det var Mads Nørby, der tog beslutningen om at give taktstokken til Trine Gadeberg, var hele holdet trukket til side en af gang for at sikre, at alle var enige i beslutningen.

- Det skal fungere for alle, og hun skal have den autoritet, hun har brug for, forklarer Mads Nørby.