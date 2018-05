Byrådsmedlem og gårdejer Søren Svendsen (V) vil have gang i debatten om nyt boligområde i Ørbæk på hans egen jord. Politisk enighed om, at Ørbæk skal vokse mod øst.

Ørbæk: Gårdejer, byrådsmedlem og næstformand i Teknik og Miljøudvalget Søren Svendsen (V) skal for tiden gøre sig umage med at holde styr på kasketterne.

I januar skrev han til kommunen for at få en forhåndsgodkendelse til udstykning af et nyt boligområde lige vest for Ørbæk by ved Sentvedvej - på et areal, han i dag bruger til landbrug.

Og svaret fra Teknik- og Miljøudvalget er, at administrationen får grønt lys til at gå i dialog med Søren Svendsen om en fremtidig udstykning. I første omgang skal han sørge for, at der bliver lavet en landskabsplan for udstykningen, som Søren Svendsen regner med selv at stå for.

Søren Svendsen er selv næstformand i udvalget, men er naturligvis inhabil i forbindelse med sagen, og han måtte forlade mødelokalet, da sagen blev behandlet for nylig.