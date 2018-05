Kommunen er forpligtet til at vurdere om en personlig hjælper kan varetage opgaven. Der er ingen særlige retningslinjer for ansættelse af fleksjobbere, men der bliver altid foretaget en konkret vurdering, siger kommunal chef.

Odense Kommune har ingen særlige retningslinjer for, om fleksjobbere må arbejde som personlig hjælpere, men der kan være omstændigheder, der gør, at en ansættelse ikke kan lade sig gøre i kommunen, forklarer René Lorenz, der er fungerende chef for afdelingen Myndighed i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Han kan ikke udtale sig om Jane og Steen Thoustrups sag, men kan forklare om de generelle forhold på området:

- Når man får tildelt hjemmehjælp har man ret til at udpege sin egen hjælper. Det der hedder en § 94-ordning. Kommunens opgave i den forbindelse er egentlig kun at ansætte vedkommende. Dog er vi forpligtet til at vurdere, hvorvidt den der skal ansættes, kan varetage opgaven. Eksempelvis hvis der er bevilget pleje morgen, middag og aften og hjælperen så også har fuldtidsarbejde. Eller hvis man har noget med ryggen, og så arbejdet som personlig hjælper indebærer tunge løft. Her kunne vi gå ind og sige, at den opgave mener vi som kommune ikke, vedkommende kan varetage. Det kan for eksempel være ud fra en arbejdsmiljømæssig betragtning, men det er altid en konkret vurdering i den enkelte sag, siger René Lorenz.

Han kan godt se det lidt paradoksale i, at Steen Roed Thoustrup uden problemer har kunnet ansættes i en af de private virksomheder, der leverer pleje.

- Det er paradoksalt på den måde, at kommunen og den private leverandør så tilsyneladende ikke har den samme vurdering af, hvad pågældende personlige hjælper kan klare. Her ser vi så ikke ens på det, siger han og tilføjer, at der er tale om meget få tilfælde i kommunen, hvor man er havnet i situationer som Steen Roed Thoustrups.

René Lorenz medgiver, at det er en dårlig forretning for kommunen at lade den personlige hjælper ansætte via en privat leverandør.

- Det er dyrere for kommunen at betale en privat leverandør end hvis kommunen ansætter ægtefallen, det er rigtig nok, men sådan er de i alle tilfælde, hvor en borger benytter sig af en fritvalgs-ordning, siger Rene Lorenz og tilføjer, at Steen Roed Thoustrup er velkommen til at henvende sig til kommunen igen, hvis der er noget, der har ændret siden 2014, hvor han fik afslag på at være personlig hjælper i kommunen.