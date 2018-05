Odense Kommune vil ikke ansætte fleksjobber Steen Roed Thoustrup som personlig hjælper for hustruen Jane Thoustrup. Nu er han ansat via en privat leverandør af pleje, men det er en dårlig forretning for kommunen, siger han.

Steen Roed Thoustrup er ikke i tvivl om de mange fordele ved, at han er ansat som personlig hjælper for sin kone, Jane Thoustrup. Han er ansat i fleksjob, og det passer fint med hans arbejdsevne, at han tager sig af Jane, der er førtidspensionist og lider af leddegigt og knogleskørhed. Han hjælper hende på alle tidspunkter af døgnet, i weekender og ferier, og skulle han være væk fra hjemmet et par dage, tager en af parrets to voksne børn over. “ - Jeg stempler ikke ud og ind, og det er min kone, der bestemmer, hvornår jeg er på arbejde. De 11 timer om ugen, min kone er visiteret til hjælp, fordeler sig som det passer hende. Hun skal ikke sidde og vente på, at der kommer en hjælper, for jeg er der hele tiden. Steen Roed Thoustrup, fleksjobber og personlig hjælper. - Jeg stempler ikke ud og ind, og det er min kone, der bestemmer, hvornår jeg er på arbejde. De 11 timer om ugen, min kone er visiteret til hjælp, fordeler sig som det passer hende. Hun skal ikke sidde og vente på, at der kommer en hjælper, for jeg er der hele tiden, fortæller han. Det undrer dog Steen Roed Thoustrup, at han ikke kan være ansat ved Odense Kommune, men er nødt til at være ansat af en privat leverandør. Kommunen har fortalt ham, at man kun kan være personlig hjælper for sin ægtefælle, hvis man selv er 100 procent rask. Derfor er han nu ansat i i fleksjob hos en privat leverandør af personlig pleje, så han kan være sin kones personlige hjælper, men det indebærer en risiko for ægteparret, påpeger Steen Roed Thoustrup. - Man risikerer jo, at en privat leverandør går konkurs, så der er mere sikkerhed i en ansættelse hos kommunen. Den tror jeg ikke lige går konkurs, siger Steen, der har oplevet netop det, og i en periode var usikker på, hvad der skulle ske med hjælperjobbet.

Dårlig forretning for kommunen