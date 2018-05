For at få økonomien til at hænge sammen vælger Faaborg Gymnasium at takke nej til fem tilførte elever, så skoleåret 2018/2019 nu starter med 60 nye 1.gere.

Erfaringer med, at der er elever, der falder fra i starten af 1. g., gør dog også, at man forventer på et tidspunkt at havne på de 28 elever i hver klasse.

- Men vi måtte agere nu, fordi fordelingsudvalget skulle have besked i sidste uge, og så må vi håbe på, at vi får den tilladelse, siger han.

- Vi siger nej tak til de ekstra elever, for det ville simpelthen koste os for mange penge. Det er selvfølgelig lidt akavet at gøre, men det var nødvendigt. En lærer skal jo have det samme i løn, uanset om der er fem eller 30 elever i klassen, siger han.

Derfor har gymnasiet nu valgt at takke nej til fem af eleverne, så elevtallet på den næste 1.g-årgang bliver på 60, og Undervisningsministeriet er søgt om dispensation til at starte to basisklasser med 30 elever i hver. Det lovpligtige max-antal i en gymnasieklasse er ellers 28.

Men der var torne i den buket. 65 elever på årgangen ville nemlig tvinge gymnasiet til at skulle oprette tre basisklasser, og som taxametersystemet for tilskud til gymnasier er skruet sammen, ville det slå bunden ud af økonomien.

På tirsdagens bestyrelsesmøde blev det også besluttet at iværksætte en spareplan, der indebærer, at fem fuldtidsstillinger nedlægges.

- I praksis betyder det, at nogle lærere skal opsiges. En lærer har selv søgt væk, fortæller Jens Oddershede.

Spareplanen sikrer, at der er nogenlunde balance i budgettet i 2019, mens der kalkuleres med et underskud på cirka 1,5 mio. kroner i 2018.

- Med den her plan kan vi så ikke garantere, at vi er i balance i 2020, for det afhænger også af, om vi igen skulle være så heldige at tiltrække flere elever. Men vi håber at fremtidsudsigterne ser lidt lysere ud i 2020, siger Jens Oddershede.

Han erkender, at 30 elever i en basisklasse er mange.

- Det er mange elever i en klasse, men det er vi nødt til at acceptere i år. Til gengæld kan eleverne så se frem til, at de efter et halvt år får nogle meget små fagklasser. Det er jo også noget af det, vi gerne vil markedsføre os på, at den enkelte elev kan få ret meget opmærksomhed på Faaborg Gymnasium, siger han.

Selvom der skulle spares, rører bestyrelsen ikke ved budgettet for gymnasiets brobygningsaktiviteter og til de klubinitiativer, der er med til at skabe et godt socialt liv på gymnasiet efter skoletid.

- Vi regner jo med, at vi skal leve videre som gymnasium i Faaborg, så vi skal ikke save de grene over, vi sidder på, siger Oddershede.

De næste par år vil tære lidt på formuen på cirka seks mio. kroner.

- Vi er ikke meget for at køre med underskud, men signalet til omverdenen er, at vi tror på, at gymnasiet kan fortsætte. Det er tal, der er forsvarlige, siger Jens Oddershede.