117 elever fra seks fynske specialskoler mødtes til en dag med fodboldliga i Nyborg. Rævehaveskolen gav bolden op til den 10. udgave af fodboldprojektet, der har som mål at tilføre social træning til børn og unge.

Nyborg: - Vi er røde, vi er hvide ... Slagsangen fra 80'ernes landshold banker ud gennem højttalerne på boldbanerne ved Rævebakkeskolen. Her blander de rød-hvide farver på det danske flag sig med store fodboldnationer som Brasilien, Spanien, Italien, Argentina og Tyskland. 10-året med fodboldliga for seks fynske specialskoler blev onsdag markeret med en stor turnering på banerne, der læner sig op ad de grønne bøge i Teglværksskoven. De inviterede elever kommer fra specialskoler så langt væk fra som Ulbølle, Tåsinge, Svendborg, Middelfart og Odense. 10 år med fodbold-liga Rævebakkeskolen står bag fodboldliga-projekt, som onsdag 2. maj kunne fejre 10 års jubilæum.

Boldspilsprojektet omfatter en række andre fynske specialskoler, som én gang årligt mødes til en fodboldturnering på skolens baner.

På Rævebakkeskolen deltager 18 elever i projektet.

Som udgangspunkt kan børnene ikke fungere i en almindelig fodboldklub. De kan ikke begå sig socialt og forstår ikke spillets skrevne - og ikke mindst uskrevne regler.

Rævebakkeskolen tæller to afdelinger. Afdeling Lindholm er Nyborg kommunes specialskole, som omfatter elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder. Afdeling Skovpark er Nyborg kommunes specialklassetilbud, hvor der visiteres elever med generelle læringsvanskeligheder.



I alt 117 elever er trukket i T-shirts og shorts for at mødes med kammeraterne på kryds og tværs mellem målene på to fodboldbaner designet til lejligheden. Det grønne område deles i hverdagen med fodboldens veteraner i FC. Nyborg. Og på en jubilæumsdag handler det også om at dele - nemlig fælles oplevelser. - Vi blander eleverne. Det handler ikke om resultatet på banerne, men om at skabe venskaber på tværs. Netværk og fællesskabet er dét, vi hylder på sådan en dag, fremhæver Mai-Britt Toft Jørgensen, som er konstitueret skoleleder på Rævebakkeskolen og byder velkommen til de mange elever og pædagoger fra de øvrige fynske skoler.

Målrettet social træning

Trænerne kender børnene og deres behov fra hverdagen. Og det er gennem fodbolden, at børnene får en målrettet social træning. - Vi kan se, at specielt elever med adfærdsvanskeligheder samt motorisk urolige elever har haft stort udbytte af boldspilprojektet, fremhæver Maj-Britt Toft Jørgensen. 16-årige Daniel Schøller fra Svendborg er klar til at spille ud for det tyske mandskab, som skal op imod nogle af andre store nationer - men på et mikset hold med elever fra de øvrige skoler - Jeg skal spille midtbane. Og jeg satser på at score nogle mål, bemærker Daniel Schøller, som er kampklar og fit for fight og kender nogle få af holdkammeraterne fra i fjor. Turneringen er i sin tid kommet til verden som en pendant til Ekstra Bladets skoleturnering, ifølge Jacob Mathiesen fra Rævebakkeskolen, der er turneringsleder på dagen. - Den kører på skift mellem skolerne, og vi mødes forskellige steder i landet, bemærker Jacob Mathiesen.

Elever mikses på tværs