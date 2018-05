Fyns Amts Avis mener: Ugler i mosen

Næsten 170 års folkestyre har lært os, at vores politikere er, som folk er flest.

Langt de fleste er gennemsnitlige. Nogle få er fyrtårne, og så har der selvfølgelig også været de brodne kar.

Fusentasterne, svindlerne og bedragerne.

Sådan må det nødvendigvis være, når vi vælger vores politikere fra vores midte.

Som noget enestående på det danske arbejdsmarked har politikerne ingen arbejdsgiver. Med mindre de begår ulovligheder og modtager en dom, står de kun til ansvar over for vælgerne.

Det er en af grundene til, at det er så vigtigt med en fri og uafhængig presse i et demokrati. Der skal være nogle til at holde øje med politikerne, så vi som vælgere har andet og mere end dem selv at høre på, når vi skal træffe vores valg.

Det siger sig selv, at når politikerne udelukkende står til ansvar over for vælgerne, så er det bydende nødvendigt, at de fægter med åben pande i det politiske slagsmål om magten.

Det er også vigtigt, at vi som presse er åben og klart fremlægger præmisserne for vores historier.

Derfor er det vigtigt at fastslå, at vi i dag ikke skriver, at det er Dorthe Ullemose, som står bag den efter al sandsynlighed falske profil, Tom Jensen, på facebook, som får alt sin tid på det sociale netværk til at gå med at støtte op om hende.

Alt peger på, at profilen er falsk, og vi tillader os at spørge Dorthe Ullemose, om det er hende, der står bag den.

For som det fremgår af dagens historie, så er der meget, som tyder på det.

Og det vil være et problem.

Dorthe Ullemose tilhører en lille magtfuld elite på bare 179 mennesker, som får deres hverdag til at gå med at bestemme over alle os andre. Hvis demokratiet skal fungere, så er det en helt grundlæggende præmis, at vi åbent skal kunne diskutere politikernes beslutninger, og det forplumrer hele debatten, hvis de selvsamme politikere gemt bag falske profiler forsøger at påvirke debatten.

Guderne skal vide, at Dorthe Ullemose efter et forår i noget nær helvede kan føle behov for opbakning, men løsningen må aldrig blive at gemme sig bag lånte fjer, hvis det er det, der er tilfældet.

Det er ikke ulovligt at oprette en falsk facebookprofil. Skæbnen vil dog, at blandt andre gruppeformanden i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, mener, at det bør være ulovligt.

Vi ved som sagt ikke, om den falske profil er Dorthe Ullemoses ansvar. Men hun ligger lavt med troværdigheden. Hun har tidligere tyet til løgn om noget så inderligt ligegyldigt som sin alder.