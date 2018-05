Tilskuerne i Gudme får det stærkest mulige Nykøbing Falster-hold at se, når der torsdag aften er pokalkamp i hallen. Det lover Jakob Larsen, træner for de forsvarende mestre. NFH søger at få rystet et skuffende exit fra ligaen af sig.

Håndbold: Der venter Gudme HK en svær opgave, når de torsdag aften tager imod de regerende danmarksmestre fra Nykøbing Falster Håndbold (NFH) i pokalturneringens sjette runde.

Hvor hjemmeholdet til sidst klarede frisag i bunden af landets næstbedste række, kunne modstanderen have spillet semifinale i Håndboldligaen mod Odense HC lørdag, hvis de ikke var røget ud til København.

Nu vil NFH indtage Gudmehallerne for fuld kraft. Så hvis man som Gudme HK-tilhænger havde håbet, at modstanderen ville lade et par profiler sidde over, kan man tro om igen.

Det understreger NFH-træner Jakob Larsen:

- Vi er ikke så mange i truppen, og det er ikke vores stil at spare spillere. Vi går all in på det hele, siger han.

Nykøbing Falster kommer også til kampen uden skader og karantæner. Den japanske højrefløj Ayaka Ikahara og højrebacken Celine Kristiansen missede ellers dele af slutspillet, men begge er nu klar igen.

For træner Jakob Larsen bliver omgivelserne et velkendt gensyn; han har både spillet for og trænet GOG på herresiden. Men det skal ikke overskygge professionalismen på hans hold:

- Det bliver en mental kamp, hvor vi skal vise, hvor skabet skal stå i forhold til piger, der spiller på et niveau lige lidt under os. Selv om vi er mega skuffede over, at vi røg ud til København. Vi skal spille mod et godt hold, men vi håber på at få noget fysik ind i tingene og få løbet en del og slidt dem op fysisk, siger NFH-træneren.