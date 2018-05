En tidligere leder af bandegrupperingen Black Army skal torsdag og fredag for Retten i Odense. Den 35-årige mand er tiltalt for at stå bag handel med mindst ét kilo kokain, som en håndlanger modtog i Vanløse og bragte til Odense.

Torsdag og fredag sidder den 35-årige mand på anklagebænken i Retten i Odense, tiltalt for som bagmand at have sendt en anden mand til Vanløse for at hente kokain, som skulle sælges videre. Ifølge anklageskriftet skulle narkoen distribueres til et større antal personer mod en fortjeneste på i alt mindst 100.000 kroner.

Wassim Daabas er herudover også tiltalt for i efteråret 2016 at have leveret kokain til en tredje mand, som af avisen er kendt for at have haft relationer til Black Army. Der er, ifølge anklageskriftet, tale om 130 gram kokain til en værdi af mindst 73.000 kroner.

Den tidligere leder af Black Army var i september tiltalt for at have orkestreret skudangrebet på en fængselsbetjent uden for Nyborg Fængsel i sommeren 2016.

Mens den 21-årige Ali Ghani Al-Salmi blev idømt seks års fængsel for at have affyret skuddene, der ramte fængselsbetjenten i benene, blev Wassim Daabas frifundet for medvirken til skyderiet og i stedet straffet med 10 måneders fængsel for at have givet ordre til tyveriet af flugtbilen og for at have sørget for, at andre brændte den af efterfølgende.

Sagen er anket til landsretten af anklagemyndigheden, der ønsker begge mænd straffet for skudoverfaldet - og en strengere straf. Den 21-åriges forsvarer har anket med henblik på frifindelse eller en mildere straf.

Avisen bringer normalt kun navnet på personer, der idømmes et års ubetinget fængsel eller derover. I dette tilfælde fraviger vi vores normale praksis og bringer navnet på den tiltalte, da der er tale om en tidligere leder af en bandegruppering.