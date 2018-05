Det britiske heavy metal-band Black Sabbath er et af de helt store bands i rockmusikkens historie. Og her har trommeslageren Bill Ward, der lørdag den 5. maj fylder 70 år, været afgørende.

Bill Ward var med fra starten, da det verdenskendte band blev dannet i 1968. Da bandet i 1970 udgav sit roste debutalbum "Black Sabbath", opnåede de fire bandmedlemmer stor berømmelse.

Men berømmelsen havde også en pris for Bill Ward, der udviklede et stort forbrug af alkohol og stoffer. I slutningen af 1970'erne, hvor karrieren for alvor tog fart for Ward, var alkohol en fast del af hans liv.

Som et godt bevis på dette har han blandt andet udtalt, at han ikke kan huske indspilningen af Black Sabbath-albummet "Heaven and Hell" grundet sit alkoholforbrug.

Han har flere gange forladt Black Sabbath. Nogle gange var det på grund af helbredsproblemer, og andre gange var det for at gå andre veje.

Da Black Sabbath i 2011 annoncerede, at bandet ville finde sammen igen, var Bill Ward en del af beslutningen. Han trak sig dog senere fra bandet som følge af uenigheder om kontrakten.

Men andre bandmedlemmer fortalte pressen, at Wards overvægt og helbred gjorde det uforsvarligt for ham at være med på turné.

Derefter fulgte en række stikpiller frem og tilbage i pressen mellem Ward og de andre bandmedlemmer. Og Ward havde det svært med fjendtligheden til sine gamle venner.

Over årene har Ward dog lagt striden bag sig og ladet sig selv komme videre fra den turbulente tid. Derfor har han også solgt en del af sine instrumenter og minder fra tiden med Black Sabbath.

- Jeg har ikke råd til at være vred. Jeg har ikke råd til de her ting spirituelt eller fysisk. Så jeg vidste, at jeg blev nødt til at skaffe mig af med dem, sagde han til Rolling Stone sidste år.

I tomrummet fra Black Sabbath har Ward startet et nyt band under navnet Day of Errors.