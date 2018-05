Svendborg: Nikolaj Nielsen er direktør i virksomheden Won Hundred. Og han blev dybt overrasket, da Fyns Amts Avis kontakter ham onsdag eftermiddag med oplysningen om, at et billede af ham bliver brugt på en formodet falsk Facebook-profil.

Sætningerne falder hurtigt efter hinanden, og forvirringen er total.

Nikolaj Nielsen forstår ikke, hvorfor et billede af ham bliver brugt som profilbillede på en andens Facebook.

- Jeg ved ikke, hvad det her det er. Det er jo sindssygt.

Har du aldrig set denne profil før?

- Nej. Og jeg synes, det er latterligt, at man gider at sætte et billede af mig på sin profil. Det duer jo ikke at gøre sådan noget, siger Nikolaj Nielsen.

Vedkommende, der bruger denne profil støtter meget kraftigt en lokalpolitiker i Svendborg, som også er folketingsmedlem. Hvad tænker du om det?

- Nå, sindssygt nok. Jeg kan slet ikke se, hvad man kan få ud af at gøre sådan noget der. Og hvordan skal jeg få lukket sådan noget der? Det kan man jo ikke, siger Nikolaj Nielsen.