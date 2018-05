Lørdag 5. maj overrækker borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel, Mangfoldighedsprisen 2018. Prisen har pottemager fra Assens, Lisbeth Kring, stået for at lave.

Det var forperson i Mangfoldighedsfest Odense, Sarah Baagøe Petersen, som tog kontakt til Lisbeth Kring og spurgte, om hun havde lyst til at udarbejde årets pris. Og det tog hende ikke mange sekunder at beslutte, at det ville hun gerne.

- Jeg har lavet denne krukke, som har arrangementets logo på fronten sammen med nogle stjerner. Jeg synes, det er et meget fint logo, og hvis man tolker lidt på det, kan man sige, at alle er stjerner, uanset hvem man er, og hvordan man ser ud, siger Lisbeth Kring.

Man har kunnet nominere personer eller grupper, som har gjort noget ekstra for at hylde mangfoldigheden. Og i år får vinderen overrakt en pris, som Lisbeth Kring fra Assens har formet, drejet og lakeret.

Pottemageren Lisbeth Kring har sit værksted og sin butik, Den Dybe Tallerken, i Erhvervsparken i Tommerup. Hun synes, det er vigtigt at hylde mangfoldigheden, men der er endnu en bestemt grund til, at hun med det samme valgte at sige ja til at kreere prisen til årets fest.

- Jeg er selv homoseksuel, og jeg mener, at arrangementet er så vigtigt, at jeg valgte at lave prisen uden at tage betaling for den, forklarer hun.

Hun understreger dog samtidig, at Mangfoldighedsfesten ikke skal forveksles med eksempelvis Copenhagen Pride.

- Denne her fest er for alle typer af mennesker. Også handicappede og mennesker med anden etnisk baggrund, siger Lisbeth Kring.