Jakob Ellemann-Jensen (V) vil sørge for, at Miljø- og Fødevareministeriet får en grønnere profil.

Miljø- og Fødevareministeriet får en grønnere profil med Jakob Ellemann-Jensen som chef.

- Du kommer nok til at se en ny minister, der sætter miljø først og fødevarer efter. Jeg vil sikre, at Danmark fortsat er et grønt land. At Danmark fortsat ligger i top på vores fødevareniveau, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han finder det ikke tilfældigt, at det hedder Miljø- og Fødevareministeriet, siger den ny minister, der afløser partifællen Esben Lunde Larsen.

- Nu overtager jeg posten her i ministeriet for miljø og fødevarer - i den rækkefølge. Jeg antager, at det er derfor, man har skrevet det sådan på brevpapiret, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Tirsdag aften havde han en "lidt besynderlig" telefonsamtale med sin søster Karen Ellemann, der stopper som minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde for at afløse Søren Gade som Venstres gruppeformand.

Han finder det pudsigt, at han før har sagt, at Miljø- og Fødevareministeriet er det eneste ministerium, han ikke turde takke ja til.

- Det turde jeg ikke give mig i kast med, fordi det er for teknisk, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Ministeren finder det "helt frygteligt", at en hunulv er skudt ved selvtægt i Vestjylland og vil ikke sløjfe fredningen af ulve.

- Men man skal måske vise lidt større forståelse og imødekommenhed overfor de mennesker, som er bange for ulve. Det er muligt, at det er irrationelt, siger Jakob Ellemann-Jensen:

- Men vi skal tage folks frygt alvorligt.

Natur er for ham synet af grønne bøgetræer i Rude Skov nord for København, hvor han lige er flyttet hen.

- For mig fylder skoven meget, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg har en grønnere profil, end vi har været vant til. Jeg er glad for at være i skoven. Jeg er tidligere storbymenneske, før jeg flyttede ud i skoven. Så du kommer til at se et måske lidt grønnere aftryk, siger han.

Som fødevareminister kan han ikke malke en ko. Jakob Ellemann-Jensen henviser til, at hans far, Uffe, malkede en ko med hænderne, da han blev valgt som Venstres formand, fordi land-Venstre var skeptisk overfor byboen.