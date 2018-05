Lasse Møller betragtes som et af de største bagspiller-talenter i dansk håndbold.

Trods sine kun 21 år er Møller en bærende kraft på GOG's ligahold, og han var med i landsholdstræner Nikolaj Jacobsens seneste trup.

Lasse Møller er født og vokset op i GOG, og backen fortsætter karrieren i klubben på Sydfyn. Således har Møller netop sat sit navn på en forlængelse med GOG frem til sommeren 2020. Altså for yderligere to sæsoner.

- Lasse har vist et fantastisk stabilt niveau i denne sæson, og så er han en spiller med X-Faktor. Lasse kan på egen hånd afgøre en kamp. Han er for eksempel mentalt upåvirket, hvis han brænder tre skud i streg. Så går han bare ud og scorer på det fjerde. Det er en ønske-forlængelse for os, konstaterer GOG-direktør Kasper Jørgensen.

På spørgsmålet, om det var vanskeligt at få aftalen med Lasse Møller på plads, svarer Kasper Jørgensen:

- I princippet er alle spillere i GOG attraktive for andre klubber - også Lasse Møller. Men det gik forholdsvis "let" med Lasse, der flere gange har givet udtryk for, at han gerne vil blive i GOG.

På sigt skal et så stort talent som Lasse Møller videre, men som med alle andre spillere, der forlader GOG, har klubben som mål, at når Møller skal videre i karrieren, bliver det til en udenlandsk klub og ikke en dansk ligakonkurrent - for eksempel Skjern eller BSV.

Lasse Møller er søn af den tidligere GOG-målmand - og nuværende målmandstræner i klubben - Bent Møller, og Lasses bror, Mikkel, spiller i Sønderjyske.