Den engelske sangerinde Adele, der lørdag den 5. maj fylder 30 år, har høstet 15 Grammyer, og hendes seneste plade, "25", solgte inden for den første uge over 3,3 millioner eksemplarer.

Selv om sangerinden kun fylder 30, er hun allerede blandt den musikalske verdenselite. Blandt hendes største hits er "Chasing Pavements", "Rolling In The Deep", "Skyfall" og "Hello".

Adele, der udgav sin første single i 2007, blev på under et årti verdenskendt. Men fremtiden er uvis for sangerinden, der måske har optrådt for sidste gang.

Sidste sommer skadede hun sine stemmebånd efter at have været på verdensturné i over et år. Det førte til, at Adele i juni 2017 efter lægens ordre måtte aflyse de sidste koncerter på turen.

En beslutning, som hun havde det meget svært med.

- At sige jeg er knust, vil være en enorm underdrivelse.

- I ved, at jeg ikke med lethed træffer denne beslutning. Jeg har lavet 121 shows, og jeg har to tilbage. To tilbage!!! Og det er to gigantiske shows! Hvem fanden aflyser en koncert på Wembley Stadium!? skrev hun på sin hjemmeside i forbindelse med aflysning af koncerterne.

Wembley Stadium i London har plads til 90.000 siddende tilskuere. Og selv om Adele anerkender, at det er en stor oplevelse at optræde for så mange mennesker, er det omrejsende liv og de mange sceneshows noget, hun ikke er særlig glad for.

- At være på turné er en besynderlig ting, der ikke passer særlig godt til mig. Jeg er et sandt hjemmemenneske, og jeg får så stor glæde ud af de små ting, sagde Adele sidste sommer til den britiske avis The Independent.

Men det er ikke helt slut med at høre Adeles kraftfulde sangstemme. Selv om hun for nuværende har lagt turnéerne bag sig, fortsætter hun med at skrive og indspille sange, forsikrer hun ifølge The Independent.

Uden de mange rejser rundt i verden får hun mere tid til at være sammen med sin mand, Simon Konecki, som hun har været gift med siden 2016. Sammen har de sønnen Angelo på fem år. (Ritzau)