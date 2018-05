Den rigtige dom

Imod dommene i byretten og landsretten har Højesteret afgjort, at en familie i Birkeparken i Vollsmose skal smides ud af dens lejemål på grund af sønnens kriminalitet. Dommen er uden tvivl i harmoni med den overvejende folkestemning, hvilket blot skal nævnes som en konstatering, fordi der jævnligt er uundgåelige sammenstød mellem folkets røst og nøgtern jura.

“ Højesteret slår fast, at Vollsmose er ét samlet boligområde. Ja, hvad ellers? Det er vel, hvad området er?

I dette tilfælde har Højesteret dog ramt plet med en dom, der flugter med langt de fleste almindelige menneskers retsfølelse. Man skal her huske, at Højesteret ikke tog stilling til, om det er lovligt for et boligselskab at smide en familie ud af dens lejlighed, hvis ét eller flere medlemmer af familien begår kriminalitet og skaber utryghed hos andre lejere i nabolaget. Det er for længst fastslået, at det har et boligselskab lov til. Denne sag i Højesteret drejede sig alene om en adresse-teknikalitet.

Udsmidningssagen startede for tre år siden, hvor unge Vollsmose-beboere angreb politiet med stenkast og brandbomber. Otte unge mænd blev anholdt og siden dømt, og efterfølgende opsagde boligselskaberne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab lejemålene for de dømtes familier.

Angrebet på politiet foregik ved Bøgeparken, hvor de fleste af de dømte boede. Bøgeparken drives af Civica, og Civica fik rettens ord for, at opsigelserne var i orden. Men også unge med bopæl i det nærliggende Birkeparken deltog. Birkeparken administreres af Fyns Almennyttige Boligselskab, som ikke måtte sætte de pågældende familier på porten, fordi kriminaliteten var begået i nabokvarteret. Det var afgørelsen i både byretten og landsretten.

Nu har Højesteret afgjort, at Vollsmose skal betragtes som ét samlet boligområde, hvad der næppe overrasker nogen. For det er vel, hvad området reelt er?

Ifølge advokaten for den lejer, der skal smides ud, vil højesteretsdommen svække lejeres retssikkerhed, fordi kriminalitet langt fra bopælen nu kan føre til udsmidning. Tja - modsat kan man mene, at med en snæver adressefortolkning kunne unge kriminelle spekulere i at begå deres forbrydelser tilpas langt fra deres bopæl. Man kommer det vel ikke nærmere, end at man i lignende sager i fremtiden må stole på rettens skøn.

Ophavsmanden til den konkrete sag, den unge brandbombe- og stenkaster, bor ikke længere i Birkeparken, og det kan derfor godt diskuteres, om det er rimeligt, at hans familie nu tvinges ud af lejligheden. Men at Fyns Almennyttige Boligselskab har set frem til en klar afgørelse er fuldt forståeligt, og så er der altså stadig - selv i dette omsorgsfulde behandlersamfund - gerninger og laden-stå-til, der kan have konsekvenser.

Det er stadig forældres ansvar at lære deres afkom at opføre sig ordentligt og ikke bevidst genere andre eller være til fare for medborgere og omgivelser.