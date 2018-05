EU-Kommissionens udspil til første langtidsbudget efter Brexit tager ikke højde for, at kun 27 medlemslande vil stå for indbetalinger til EU-kassen.

Sådan lyder det fra Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Twitter.

- EU-Kommissionen har lige præsenteret et EU-budget på størrelse af 28 medlemslande. Men vi er kun 27 medlemslande til at finansiere det. Et mindre EU bør betyde et mindre budget, skriver statsministeren.

Ifølge udspillet skal medlemslandenes EU-kontingent i perioden 2021-2028 stige fra 1,0 procent af medlemslandenes samlede bruttonationalindkomst til 1,11 procent.

Det lægger op til et samlet budget på 1279 milliarder euro målt i løbende priser over den syvårige periode. Det svarer til omkring 9550 milliarder kroner.

Dette står i kontrast til seneste langtidsbudget for perioden 2014 frem til 2020, der har en ramme på knap 1000 milliarder euro.

Kommissionens præsident, Jean Claude Juncker, kalder udspillet "ambitiøst" men "balanceret" og "fair for alle".