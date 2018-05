Efter i et halvt århundrede at have kæmpet en til tider voldelig kamp for Baskerlandet er ETA nu opløst.

Den baskiske separatistbevægelse ETA er blevet opløst. Det skriver ETA selv i et brev, som er sendt til baskiske institutioner og civilsamfundsorganisationer.

I brevet, der er gengivet i den spanske netavis El Diario onsdag, erkender ETA, at bevægelsen har et medansvar for ikke at have kunnet finde en løsning på den "politiske konflikt" i Baskerlandet.

Beslutningen om at opløse organisationen "løser ikke den konflikt, som Baskerlandet fortsat har med Spanien og Frankrig", hedder det videre i brevet.

ETA - som er en forkortelse for Euskadi ta Askatasuna, der betyder Baskisk Land og Frihed - dræbte 853 mennesker i sin kamp for et selvstændigt Baskerland i det nordlige Spanien og sydlige Frankrig.

I en kommentar til nyheden om, at gruppen nu er opløst, siger den spanske indenrigsminister, Juan Ignacio Zoido, at myndighederne vil fortsætte efterforskningen af de uopklarede forbrydelser, som ETA menes at stå bag.

Politiet vil "fortsætte med at jagte terroristerne, hvor end de er", siger ministeren.

Bevægelsen blev dannet, mens general Francisco Franco var ved magten i Spanien.

Gruppen skabte overskrifter verden over, da den i 1973 dræbte premierminister Luis Carrero Blanco, som Franco havde udpeget som sin efterfølger.

ETA erklærede en permanent våbenhvile for syv år siden. Det var på forhånd ventet, at gruppen vil opløse sig selv i denne måned.

Tidligere på året beklagede ETA den smerte og skade, bevægelsen har påført andre i sin kamp for et selvstændigt Baskerland.

I det brev, der blev offentliggjort onsdag, skriver ETA, at Baskerlandet nu har "en ny mulighed for at lukke konflikten og bygge en fælles fremtid".

- Lad os ikke gentage fejlene, lyder det.