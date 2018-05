For to år siden trådte Eva Kjer Hansen tilbage som minister, men nu er hun tilbage med fokus på fremtiden.

Eva Kjer Hansen (V) gør comeback som minister og overtager posten som minister for fiskeri, nordisk samarbejde og ligestilling.

Hun måtte gå af som miljø- og fødevareminister i februar 2016. De Konservative mistede tilliden til hende efter en sag om misvisende tal for regeringens landbrugspakke.

- Jeg ved jo, hvor vigtigt det er for en minister at have dedikerede medarbejdere, man er helt afhængig af det input, I leverer, når der skal skabes resultater, siger hun.

Ved overdragelsen understreger hun, hvor meget hun glæder sig til at tage fat - blandt andet som den niende minister på fiskeriområdet på under et årti.

De Konservative har onsdag sagt, at man har tilgivet Eva Kjer Hansen og ser fremad.

Hun har før haft ansvaret for både ligestilling og fiskeri som minister og overtager posten fra Karen Ellemann (V), der er indstillet af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at blive Venstres nye gruppeformand.

Det afgøres torsdag ved et gruppemøde.

Den afgående minister er ked af at sige farvel.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg var umådelig glad for at være en del af Udenrigsministeriet.

- Det er selvfølgelig med vemod, at man siger farvel sådan en dag som i dag, siger Karen Ellemann.