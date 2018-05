Indsigt

Hvorfor er det, I sådan helt overordnet har valgt at frede store dele af Baagøe- og Riber-området, når ejeren har protesteret og erklæret sig stærkt imod en fredning?

- Fordi her er noget, der har en kvalitet og et niveau, der skal beskyttes på nationalt plan. Vi freder det, fordi vi mener, Svendborg har et fuldstændig fantastisk sted, som også bør komme de næste mange generationer til gode. Der er også indre værdier, som ikke kan beskyttes gennem en lokalplan, men kun gennem en fredning.

Når I vælger ikke at frede tømmerskuret, som i første omgang også var indstillet til fredning, er det så for at komme ejeren i møde?

- Ja, men hvis tømmerskuret havde en enestående og utvetydig fredningsværdi, så var det også blevet fredet. Men skuret er yngre - kun omkring 100 år gammelt - og da man i forvejen har pladsen mellem husene, hvor tømmeret kan læsses op, så er fortællingen om tømrerskuret allerede tilgodeset. Derfor kan vi godt undvære at frede det, når det nu er et problem for ejeren.

Når man ser på ejerens modstand, er der så ikke en fare for, at ejeren lader området stå og falde hen, så værdierne går tabt med tiden?

- Langt de fleste er usikre på, hvad en fredning vil betyde, og det er det, vi ser hos ejeren her. Vi vil rigtig gerne i dialog med ham og hjælpe ham med den udvikling, han gerne vil have. Vi ser ikke en modsætning i en udvikling af området og en fredning, og vi har gode eksempler på, at pakhuse kan udvikles. I Svendborg er det eksempelvis muligt at lave franske altaner i alle portene - som i det ene pakhus er hver andet murhul, så der kan komme masser af lys ind.

Ejeren har skrevet til jer, at en fredning vil blive mødt med en anmodning om en nedrivning af de fredede bygninger, og at en nægtelse vil blive mødt med et krav om, at staten skal overtage ejendommen mod fuld erstatning. Hvordan vil I stille jer over for sådan et krav?

- Vi håber, at vi kan trænge igennem med, at det her ikke forhindrer en udvikling, men kommer der krav, så tager vi dem et ad gangen.

Findes der fortilfælde, hvor staten er gået ind og har købt en ejendom, fordi den er blevet fredet?

- Ikke hvad jeg er bekendt med. I givet fald er det meget lang tid tilbage. Der har været nogle sager inden for de seneste fem år, hvor folk har bedt om det, men styrelsen har endnu ikke haft pligt til at overtage.

I skriver, at styrelsen vil være indstillet på at yde en vis støtte til restaureringen af bygningerne. Hvad indebærer det?

- Der er forskellige støttemuligheder. Der er blandt andet direkte støtte med op til 25 procent til udvendigt arbejde på bygningerne, fordi de ligger i et yderområde, og der er også mulighed for forskellige skattefradrag, som tæller ret højt. Det gælder blandt andet grundskyldsfritagelse - altså fritagelse for ejendomsskat - men det kræver, at man underskriver en bevaringsdeklaration hvor man fraskriver sig retten til at kræve statslig overtagelse af ejendommen, hvis man får afslag på at rive bygningerne ned.

Der er en mulighed for at klage over afgørelse til kulturministeren. Hvordan er de historiske udsigter for at få medhold dér, hvis det er den vej, ejeren går?

- Det sker ind imellem. Ikke så tit, men det sker.