Voldbro: Den dansk-amerikanske billedkunstner Lasse Antonsen og den amerikanske tekstilkunstner Elin Noble skal på et månedlangt arbejdsophold i Thurups Hus. Det har Assens Kunstråd besluttet efter at have gransket de 45 ansøgninger fra 17 lande.

Formålet med at tildele udenlandske kunstnere et arbejdsophold, som skete første gang i 2017, er at inspirere lokal kunst og kultur.

"Det sker ved, at de udenlandske kunstnere holder foredrag og udstillinger under deres ophold her, hvortil der bliver offentlig adgang. Og det sker gennem kontakt og netværk til lokale kunstnere og kulturaktører. Det er i øvrigt tanken, at projektet skal sætte fokus på den unikke natur i Assens Kommune og dermed være med til at fremme bosætning og turisme", fortæller billedkunstner Jørgen Svenstrup i en pressemeddelelse, som organiserer og gennemfører projektet for det nye Assens Kunstråd.

Lasse Antonsen er uddannet i Danmark. Kunstnerægteparret bor til daglig i Massachusetts./EXP