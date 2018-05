Kun 20 dage før premieren på Wagners operacyklus "Ringen" har Odense Symfoniorkester valgt at stoppe samarbejdet med den hollandske instruktør Annechien Koerselman. I en officiel udtalelse skriver Odense Symfoniorkester, at det sker, fordi de havde forskellige opfattelser af den kunstneriske proces.

- Vi kunne se, at vi ikke fik de resultater, vi havde brug for. Det var den måde, prøvearbejdet foregik på, hvor vores sangerhold og teknikhold ikke havde mulighed for at yde deres bedste, fortæller musikchef i Odense Symfoniorkester, Finn Schumacker.

Ifølge ham får det dog ikke nogen konsekvenser for opførslen af "Ringen", at samarbejdet med Annechien Koerselman er stoppet, selvom det sker midt i den intense prøveperiode op til den 22. maj, hvor første del af Wagners operacyklus kan opleves i Odeon.

- Det får ikke nogen konsekvenser. Vi har engageret en ny instruktør, som ankommer i dag. Hun er en erfaren operainstruktør og hjælper os med at gøre det færdigt. Så det får ingen indflydelse på forestillingerne, fortæller han.

Den nye instruktør er tysk/iranske Jasmin Solfaghari, som allerede kender "Ringen" og en stor del af castet.