the journey

Aarup: Tirsdag 22. maj kan man møde medlemmerne af Aarup Rotary Klub til arrangementet "Bøf, Bio og Bar".

Her kan man få mere at vide om, hvad Aarup Rotary Klub er for en størrelse. Det sker ved en treenighed bestående af god mad, en spændende film og efterfølgende hyggeligt samvær med en bar, hvor man kan købe drikkevarer.

"Vi starter med en bøf på Aarup Hotel kl. 18 og går derefter i biografen til filmen kl. 19.30. Efterfølgende åbner jeg sammen med Aarup Bio en bar, hvor der kan købes øl/vand, vin, rom whisky til at skylle filmen ned med", fortæller Lars Gregersen fra Aarup Rotary Klub i en pressemeddelelse.

Man skal se filmen The Journey, som er fortællingen om et ekstraordinært møde mellem to uforsonlige fjender på hver sin side af konflikten i Nordirland - politikeren og præsten fra Democratic Unionist Party Ian Paisley og Sinn Fein politikeren Martin McGuinness.

Bindende tilmelding til spisning på mail schulz.ingvertsen@privat.dk senest fredag 18. maj.