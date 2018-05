Cirkus

Assens: 16. maj kommer Cirkus Trapez til Arena Assens og dagen efter kan man se den familievenlige forestilling i Ellehaven. Cirkus Trapez har til årets turnésæson taget de nostalgiske briller på og hylder 250 års cirkusforestilling.

At cirkus rent faktisk opstod, fordi de mange krigsheste efter Syvårskrigen (1756-1763) skulle holdes i træning, er det nok de færreste, der ved. Og at det var en kommandobefalingsmand, der opfandt den runde manege for at folk bedre kunne se, hvad hestene lavede, er der nok slet ingen, der ved. Senere kom der gøglere, jonglører, akrobater, musikere og klovne til, og så kom det mere til at ligne cirkus, som vi kender det i dag - det er den historie Cirkus Trapez vil fortælle i 2018-forestillingen.