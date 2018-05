Et mini-VM i fodbold for otte af verdens bedste nationer hvert andet år.

Sådan lyder et forslag fra præsidenten i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino.

Turneringen, der efter planen skal hedde "Final 8", skal efter hensigten afholdes i oktober/november med start i 2021.

Sådan lyder forslaget, som Infantino har sendt i et brev til medlemmerne i Fifa.

Nyhedsbureauet Reuters, der har læst brevet, skriver, at turneringen skal fungere som afslutning på Nations League, som både Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Det Nord- og Centralamerikanske Fodboldforbund (Concacaf) har indført i deres respektive kontinenter.

Ifølge Infantino er en "solid og seriøs" gruppe investorer villig til at bruge 25 milliarder dollar (godt 150 milliarder kroner) på denne turnering samt et klub-VM for 24 hold, som ligeledes - ifølge et forslag - skal afvikles hvert andet år.

Bliver det nye mini-VM en realitet, er det planen at droppe Confederations Cup, der har fungeret som et før-VM for de bedste fodboldnationer.

Nu skal forslaget i første omgang til afstemning i Fifa.