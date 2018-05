Nye ministre

Politik: Onsdag kort før middag blev statsminister Lars Løkke Rasmussens nyeste ministerrokade præsenteret. Men hvis man spørger forsker ved Syddansk Universitet Robert Klemmesen, skal man ikke regne med, det får afgørende betydning, at statsministeren har rystet posen.- Det er meget ofte sådan nogle som os, politologer og journalister, der overvurderer, hvor vigtigt det er, når ministre bliver skiftet ud, siger Robert Klemmesen.Den almindelige dansker går ifølge professoren i statskundskab slet ikke op i, om det nu er Esben Lunde Larsen eller en anden politiker, der sidder på posten som miljø- og fødevareminister. I virkeligheden er det mest interessante ved rokaden, at den nok ikke kommer til at betyde noget overhovedet.- Jeg tror ikke, det på langt sigt kommer til at have betydning, at der bliver skiftet ud. Det rydder forsider i medierne de næste par dage, fordi de nye kommer ind og skal sige nogle ting, men det er også det.- Det er ikke det, der optager den almindelige dansker. For dem er landets økonomi, og om de har et arbejde, langt vigtigere, fortsætter han.