Brætspillet er kommet tilbage for at blive. Der er 15 turneringer ved årets spilfestival på Amfipladsen i Odense, men robotterne og elektronikken har tænkt sig at blande sig i spilleriet.

Der er hundrede brætspil, men der er så også robotter, virtual relity, rollespil, koncerter, cosplay og workshops at fornøje sig med, når festivalen torsdag går i gang kl. 10 formiddag.

Ved at lade spillene vare hele tre dage, bliver der bedre mulighed for at supplere brætspillene med de mere elektroniske og tekniske spil. Men grundpillen er stadig brætspillene, som de seneste få år er skudt op med festivaler landet over

- Vi tiltrækker folk fra Aarhus og København, og flere vil gerne bruge os som springbræt, fordi vi når lidt længere ud end de fleste, siger Morten Gottschalck, som stiftede spilfestivalen i 2017 efter et succesfuldt second hand brugtspil marked i november 2016.

- Jeg er glad for tilskuddet fra Odense Kommunes kulturpulje. De tror på os, og det gør et væld af lokale aktører, deriblandt Brandts, Borgernes Hus, den nystartede rollespilsforening Fønix, og Studenterhuset med Årets Fynbo Anja Følleslev i spidsen, siger Morten Gottschalck.

- Brætspil kan bare noget, intet andet kan. Vi ser hvordan unge mødes og tilbringer en aften omkring bordet sammen, oftest uden alkohol. Vi ser børnefamilier spille læringsspil, og også bedsteforældre mærker, at moderne brætspil er blevet en varm kartoffel, siger Sanne Jørgensen, som er inkarneret brætspiller.

Festivalen går i gang torsdag formiddag med robotter og teknologi. Virtual Reality og brætspil med robottema. Fredag kommer turen til rollespil, live rollespil, pen & paper og cosplay. Lørdag er der marked og lotteri med præmier for op mod 20.000 kr. Lørdag aften slutter det med koncert med Commodore 64 revival bandet Press Play On Tape på Studenterhuset.

Det er gratis at være med.