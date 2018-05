Nordvestfyn: EU vil have os til at sortere, og det skal helst være mere og mere. Fra 2022 er det derfor et EU-krav, at 50 procent af husholdningsaffaldet skal genanvendes, og fra 2023 gælder kravet også, at organisk materiale skal indsamles separat. Det gælder også for Middelfart Kommune.

Derfor træder en ny affaldsordning øjensynligt i kraft fra november, hvor der er lagt op til, at et villakvarter med cirka 200 énfamilieshuse i Strib bliver de første, som omfattes af ordningen - og det vil betyde ændringer for borgerne, fortæller Klavs Nielsen, der er leder i Affald og Genbrug i Middelfart Kommune:

- Det vil i første omgang betyde, at borgerne har en spand mere i deres indkørsel. Ordningen kører allerede flere steder i landet, og vi kan se, at folk heldigvis bliver rigtig glade for det, når de kommer i gang med at sortere mere, og der er mange positive tilkendegivelser, så vi tror også, at borgerne i Middelfart vil blive rigtig glade for det, siger han.

“ - Jeg kan ikke sige, hvor mange minutter, man skal bruge på det ekstra hver uge, men jeg tror, folk bliver glade for det, når først de kommer i gang. Klavs Nielsen, leder i Affald og Genbrug i Middelfart Kommune.

Konkret hvilke 200 huse, der skal deltage i ordningen fra november, er endnu ikke helt fastlagt, men Klavs Nielsen forsikrer, at de vil få besked i god tid.