Serie 2-holdet SFF 2015, samarbejdet mellem fodboldklubberne i Faldsled/Svanninge, Horne og Faaborg, sendte Morud fra Fynsserien ud af pokalturneringen. To andre fynsserieklubber måtte også lade livet til lavere rangerende hold.

Fodbold: Der er to rækkers forskel mellem de to hold, men alligevel vandt det undertippede Serie 2-hold SFF 2015 over fynsserieholdet Morud i anden indledende runde af DBU Pokalen.

SFF 2015 er et tre år gammelt samarbejde mellem fodboldklubberne i Faldsled/Svanninge, Horne og Faaborg, og holdet viste karakter tirsdag aften på Faaborg Stadion med en sejr på 4-2 over Morud, der ligger i den gode halvdel af Fynsserien, mens SFF 2015 ligger nummer fire i Serie 2.

Det sydfynske hold chokstartede med to mål af Mikael Madsen og Sune Hinke inden for de første syv minutter, og Martin Hausmann fulgte op med scoringen til 3-0 midt i halvlegen.

Det blev 4-0 et kvarter før tid ved Salaheddin Sheikh Ismail Zada, inden gæsterne fra Nordfyn fik pyntet med to scoringer i slutfasen.

To andre fynsserieklubber måtte vinke farvel til lavere rangerende hold.

Knapt så overraskende var det, at SSV Højfyn tabte i Svendborg til SfB's tophold i Serie 1. Efter sidste års konkurs i FC Svendborg og efterfølgende degradering fra 2. division til Serie 1 er SfB på vej tilbage op gennem rækkerne, og SfB vandt hjemme på Hellegårdsvej 2-0 over SSV Højfyn på mål af Jonas Leth kort før pausen og Frederik Nellemann en halv snes minutter før tid.

Tårup, der ligger på andenpladsen i Serie 1 efter SfB, vandt 6-4 efter straffesparkskonkurrence over nordfynske KRFK (Krogsbølle-Roerslev), der kæmper for at undgå nedrykning fra Fynsserien. Den ordinære kamp sluttede 2-2 efter halvlegsføring på 2-0 til Tårup på mål af Alexander Paulsen og Oliver Hansen.