Når vi smører os ind i solcreme, maler væggen eller pynter os med kosmetik, risikerer vi at slippe forstyrrende metal-nanopartikler løs.

Bittesmå partikler, som 44-årige Frank Kjeldsen, professor på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, har påvist, slipper gennem den ellers lukkede og beskyttende cellemembran og ind i vores celler. I cellen kan de fremmede partikler tilmed forårsage stress.

Det fortæller hans institutleder Jakob Møller-Jensen, der har indstillet professoren til forskerprisen blandt andet for det vigtige arbejde.

- Han har vist, at metal-nanopartikler, der er alle steder i verden omkring os, forstyrrer cellerne. Det er altså ikke helt så ufarligt, som vi troede. Der er også lavet laboratorieforsøg, der viser, at sådan en stresstilstand i cellerne potentielt kan føre til cancer, så det kunne være, vi skulle til at se os om efter alternativer.

- Det er vigtig forskning med en bred appel. Han er dygtig, han har fået flere priser og en prestigefyldt bevilling på 14 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd i 2015. Det er kun forskere i verdensklasse, der får den, siger Jakob Møller-Jensen.

Frank Kjeldsen er tilmed en rigtig Odense-dreng, der voksede op i Næsby, blev uddannet fra Odense Universitet, men kom senere til Sverige.

- Han er en lun fynbo med god humor. Han er god til tage en uventet problemstilling og vende det hele på hovedet. Og så er han godt selskab. Han er simpelthen god at sidde til møder med.

Der er også en ekstra dimension til Frank, fortæller Jakob Møller-Jensen.

- På universitetet er vi i et konkurrence- og præstationsmiljø, hvor vi hele tiden bliver vurderet. Men Frank har to gange været ramt af livet og har måttet stemple ud. Første gang blev hans søn syg. Anden gang fik han selv en alvorlig hjernerystelse, lige da han havde fået sin bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd. Han var sat ud af spillet næsten et år. Alligevel har han formået at holde fast i sin karriere. Det viser også, at han har den rette prioritering mellem privat- og arbejdsliv.