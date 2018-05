Middelfart: Inden for konventionelle byggematerialer som stål og beton har CE-mærkningen været anvendt i flere årtier, og at Fiberline Composites nu også kan fremvise en sådan mærkning af et komplet sortiment af profiler i komposit, er en godkendelse af materialets egenskaber, skriver Fiberline Composites i en pressemeddelelse.

Ifølge ETA Danmark - det uvildige organ, der har vurderet Fiberline Composites' konstruktionsprofiler - er CE-mærkningen værdifuld for Fiberline:

- Når man er en innoverende virksomhed inden for bærende konstruktioner som Fiberline, er det værdifuldt med en troværdig og anerkendt dokumentation og mærkning, der er givet af en uvildig tredjepart, som kan sige god for Fiberlines produkter og egenskaber, udtaler Thomas Bruun, der er administrerende direktør hos ETA, i pressemeddelelsen.

CE-mærkningen er en garanti for, at produkterne opfylder det, producenten lover, samt gældende kvalitets- og lovkrav inden for EØS-landene. Med CE-mærkningen vil det derfor blive nemmere at få godkendt byggerier med Fiberline Composites' konstruktionsprofiler. /EXP