14 måneder efter at have fået ideen til at udvide Park Hotel med en ny bygning, står den nu klar til brug, og indehaveren kan ikke få armene ned.

Middelfart: Den har været mere end et år undervejs, men nu står den der - Park Hotels ny bygning til 20 millioner kroner, som Fyens Stiftstidende kunne fortælle om tilbage i februar 2017. Og hotelejer Jan Milling bekræfter igennem en pressemeddelelse, hvordan han har store planer for hotellet med den nye bygning. - Vi har store forventninger til den nye bygning, som skaber en unik mulighed for virksomheder, der gerne vil afholde store konferencer eller messer. Den ligger midt i landet lige ved banegården og er bygget, så den nærmest kan tage form efter et hvilket som helst behov. For med seks meter til loftet vil der altid være en god rumfornemmelse, forklarer hotelejeren. Den nye bygning kan rumme i alt rumme 1000 mennesker, heraf 540 siddende gæster, og planen er, at den skal øge koncernens konferenceaktiviteter med 40 procent det næste år.

Indbygget fleksibilitet