Bent Juul Sørensen rørlagde et vandløb på sin mark i 2011 uden tilladelse fra Ærø Kommune. Nu har Ærø Kommune givet "lovliggørende tilladelse" til rørlægningen, og det har fået Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund til at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Til højre ses et kort over Juul Sørensens mark. Den gule streg er det rørlagte vandløb, som Ærø Kommune har lovliggjort. Arkivfoto/Kort: Ærø Kommune