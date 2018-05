Æv, jeg har lovet mig selv at være positiv med hensyn til byen, men hvordan kan jeg være det, når jeg efterhånden er så flov over at vise byen for mine venner. Her er ingen orden, og skidtet flyder.

For at få en ordentlig by skal der nogle kompetente folk til - og hvor er de?

Mon politikerne overhovedet færdes udenfor rådhuset, når der ikke lige skal klippes snore eller graves huller?

En tur i midtbyen er anarki af værste skuffe. Hvor er politiet henne til at stoppe de hensynsløse personer, der hver dag cykler eller kører på knallert i gågaderne eller parkerer deres biler på fortovet? Selv voksne med børn på små cykler viser ingen hensyn. En betjent i hver ende af gaderne kunne nemt tjene til en medarbejder mere. Der findes sikkert pensionerede betjente, der kunne tage et par timer hver dag, da jeg ved, de andre har travlt.

Hvad med vores absolut ødelæggende byggeri af høje grimme bygninger, der fuldstændig har taget overhånd og hyggen af byen. Det kommer, siger de kloge, men nej, for de grimme huse står der stadig, og der gives lov i stribevis til nyt byggeri, der slet ikke passer ind. Se bare på skolen over for det smukke gamle teater. Hvad med havnen?

Det bliver værre og værre, og miljø er et fremmedord. Det gratis svømmebassin er ikke nok. Kommer man fra Thomas B. Thriges Gade, mødes man af en stor betonmur og bagved endnu flere betonmure.

Er der ingen grænser for, hvad der må åbnes af spisesteder? Vi vader i burger- og pizzabarer - samt mange små cafeer. Desværre viser det sig så, at papir og papbakker ligger ved siden af affaldsbøtterne eller på græsset i parkerne. Hvad gør man så? Jo, man sender dyr arbejdskraft ud til at samle op efter miljøsvinene, hvor pengene kunne have været brugt til noget mere fornuftigt. Tænk hvis der kom flere spændende butikker i stedet for madsteder.

Der klages over folks sundhed, og at vi bliver tykkere og tykkere. Mon ikke det skyldes al den fede fastfood og slik.

Et andet problem er støj fra motorcyklerne - især om eftermiddagen og aftenen, når de drøner gennem byens gader.

Ja, så fik jeg luft og vil prøve at være positiv igen. Tak.