Plask

Fredericia: Fredericia Idrætscenter oplyser, at både badeland, terapibassin og selve svømmehallen nu er åbnet igen.

Efter at have meddelt delvis lukning tirsdag og total lukning onsdag formiddag er meldingen nu, at alle kan komme i vandet igen.

Lukningen skyldtes, at klorindholdet i vandet faldt til under det krævede niveau. Og faldet ser ud til at være sket som følge af en elektrisk fejl i forbindelse med et lynnedslag under mandagens voldsomme tordenvejr.

- Vi kan ikke med sikkerhed vide, at det skyldes et lyn. Men den elektriske fejl opstod lige præcis samtidig med tordenvejret, siger tekniker Michael Haugaard fra Fredericia Idrætscenter.

Fejlen havde altså intet at gøre med sidste års tekniske udfordringer med svømmehallens vandrensningsfiltre.