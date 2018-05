Ringe: Borgmester Hans Stavnsager (S) besøger Ringe Bibliotek onsdag 9. maj klokken 15 for at fortælle om sit liv, karriere og om vejen frem til borgmesterstolen. Om visioner og planer.

- Uanset hvordan det kommer til at gå, vil jeg i de kommende fire år bruge alle de evner og talenter, som jeg har fået til borgerne i Faaborg-Midtfyn. Om det er godt nok, eller om man om fire år hellere vil have en anden til at stå i spidsen, er op til vælgerne at vurdere, sådan sagde bogmesteren ved sin tiltræden, fremgår det af en pressemeddelelse fremsendt af arrangøren Midtfyns Senior 60+. /EXP