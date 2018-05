Nordfyn: Den 5. april blev det første møde om etableringen af Nordfyns Ungeråd holdt i Søndersø, og siden da har det kun taget fart. På selve dagen mødte der kun cirka seks unge op - men nu er de 14 unge i en arbejdsgruppe.

- De første unge var dem, som virkelig brænder for det. De har så været ude og prikke til deres venner, og så er de blevet flere, fortæller Bianca Giese, som er fra Nordfyns Ungdomsskole og har en koordinerende rolle.

Nordfyns Ungeråd er endnu ikke en realitet, men de involverede unge er allerede igang med at idéudvikle. For eksempel har nogle talt med Radio Nordfyn om at lave en kanal til ungdomskultur, andre har kontaktet Rudme Festival - en lille festival i Faaborg-Midtfyn Kommune, som fem unge gutter har lavet - for at høre om, hvordan man laver en festival.

Derudover er de allerede i gang med at lave flyers til en stiftende generalforsamling for Nordfyns Ungeråd i maj, så det kan fungere som en forening.

- Man kan sagtens stadig nå at være med, hvis man er mellem 15 og 25 år. Også i en arbejdsgruppe. Det er vigtigt at kunne være med uden have et stort ansvar, for der er flere unge, som er pressede - for eksempel at man bare kan skrive en tekst til flyers, siger Bianca Giese fra Nordfyns Ungdomsskole.

Uanset hvad glæder den begyndende opbakning hende, for hun mener, at det er væsentligt at Nordfyn får ungeråd:

- Det er enormt vigtigt, at de er et politisk organ, som skal høres - for eksempel i forhold til borgermøder. Det plejer at være den ældre del af befolkningen, der møder op, men ved at have et ungeråd bliver det lettere at få dem til at komme.