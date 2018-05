FODBOLD: Nyborg G&IF fodbold indgår samarbejdsaftale med Brøndby IF efter ellers at have været med i Øens Hold-samarbejdet med OB.

Men på den fynske østegn fletter man på talentsiden nu fingre med de måske kommende danske mestre på seniorsiden.

Der har været dialog mellem de to klubber i længere tid og Brøndby IF kommer med Brøndby Camp til Nyborg i maj. Men samarbejdet fortsætter altså ud over det.

- For Brøndby IF er samarbejdet en fantastisk mulighed for at vise en masse unge mennesker på Fyn, hvordan vi træner og spiller i Brøndby IF. Dette skal ske gennem træning og camps i Nyborg og måske på sigt andre steder på Fyn.

- Målet er selvfølgelig at vise Brøndby IF frem og lade andre klubber opleve vores måde at gøre tingene på, fortæller koordinator Steen Jølnæs, der er koordinator for Brøndby Masterclass.

Samarbejdet kan ifølge Brøndby IF også byde på træning, trænerkurser, trænerinspiration og andre arrangementer i Nyborg, ligesom Nyborgs trænere, ledere og øvrige medlemmer vil blive inviteret til Brøndby til såvel kampe som trænerkurser, Masterclass Trænerdag o.l..

- Et samarbejde med en af Danmarks bedste klubber inden for ungdomsfodbold vil for Nyborg G&IF Fodbold betyde et kvalitetsmæssigt løft af vores ungdomstrænere og dermed medvirke til udviklingen af alle vores ungdomsspillere på alle niveauer og klubben generelt, siger Henrik Gaunsbæk, ungdomsformand i Nyborg G&IF Fodbold og fortsætter:

- Vi håber også, at dette samarbejde kan udvikle og uddanne trænere og spillere, så vi kan fastholde talentfulde ungdomsspillere i klubben længere end ellers, og samtidig kan samarbejdet hjælpe os et stort skridt på vej til at nå vores ambition om at være Nordeuropas bedste, dejligste, friskeste og mest attraktive ungdomsafdeling i en breddeklub.