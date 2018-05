Repræsentanter for landbruget stod i kø for at rose Eva Kjer Hansen (V), da hun i begyndelsen af 2016 måtte gå som minister. Nu er hun tilbage i regeringen. Dermed viser statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tillid til sønderjyden, som er et yderst vigtig element i Venstres bestræbelser på at hente tabte Venstre-folk tilbage i det ellers traditionelt borgerlige Syd- og Sønderjylland.