Fodboldklubben Fremad Amager får nye hovedaktionærer.

1. divisionsklubben meddeler på sin hjemmeside, at internationale investorer overtager klubben, der ligger nummer ti i den næstbedste række.

- Det internationale investorkonsortium består af en gruppe investorer med base i London og Monaco.

- Konsortiet har en målsætning om at eje klubber i flere lande for derigennem at gøre det til en forretning at drive fodboldklub. I øjeblikket er de i dialog med klubber i Portugal, Belgien og Spanien, meddeler Fremad Amager.

Bram van Barneveld fra konsortiet bliver ny bestyrelsesformand i Fremad Amager.

Han siger følgende om ambitionerne med traditionsklubben:

- Med Fremad Amager fandt vi præcis det, vi søgte. En klub med et virkelig stort potentiale, som har gennemgået en fantastisk flot udvikling de sidste fire år.

- En klub, som har formået at etablere sig i næstbedste række, og som samtidig har et solidt kommercielt fundament.

- Det er en klub, der med sin historie og sin beliggenhed på Amager samtidig er en del af København. Vi mener, at Fremad Amager har alle muligheder for at nå et endnu højere niveau, siger han.

Bestyrelsesformanden siger, at konsortiet er klar til at investere i klubben for at sikre udvikling.

Fremad Amagers direktør, Flemming Rosenkrantz, der fortsætter i klubben som minoritetsaktionær, erkender, at klubben har brug for kapital for at klare sig i konkurrencen med andre klubber.

- Fodbold handler om mange ting, og succes i topfodbold handler om penge - og gerne mange af slagsen. Selv for en arbejderklub som os.

- Hvis Fremad Amager skal klare det næste store skridt, skal der nogen til med større ressourcer end os, og det er der vist ingen tvivl om, at dette internationale investorkonsortium har, siger direktøren.

Fremad Amager har den tidligere EM-guldvinder John "Faxe" Jensen som cheftræner. Han stopper dog i klubben efter denne sæson.