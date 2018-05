Onsdagsord: Brødbetynget - hvad er det med Danmark og vores brød?

klumme

Denne lille stemme nagede i min hjerne et godt stykke tid - faktisk helt til 2011, hvor vi var flyttet hjem til Jylland igen og boede i Taulov, som er den by, jeg er opvokset i. Jeg kunne umuligt slippe tanken, og til sidst var jeg så nysgerrig, at jeg selv blev nødt til at tage på skraldetur.

Da jeg efterfølgende virkelig begyndte hardcore at skralde, kunne vi leve af det, og vi spiste supervarieret og sundt. Samtidig delte jeg ud til alle, som var interesserede. Jeg følte, at jeg gjorde en god gerning både overfor miljøet, men også etisk, og jeg havde svært ved at acceptere, at vi i Danmark kunne have så meget i overflod og så meget, der bare endte i skraldespanden, når folk sultede ihjel andre steder i verdenen. Pernille Junie Pedersen

Vi tog så meget, vi kunne, for efterfølgende at dele ud til familie, venner og bekendte, men måtte også lade rigtig meget ligge tilbage, og det havde vi det skidt med.

Der var nemlig en masse i SuperBrugsens sortiment, som DagliBrugsen ikke skulle føre, og det endte derfor i containeren. Der var en halv container fuld af hår- og kropsplejeprodukter. Det var med blandede følelser, at vi slæbte fangsten hjem, for på den ene side syntes vi, det var virkelig forfærdeligt, at alle disse ting bare blev smidt ud, men på den anden side fik vi også blod på tanden.

Ikke at forglemme det faktum at frugt og grønt er blevet dyrket, hvilket har krævet nogle ressourcer af moder jord, for derefter at blive transporteret, som udleder en masse CO2, især hvis det er dyrket i udlandet, for til sidst at ende i containeren, og det hele er spild. Eller dyrene som bliver slagtet for at ende i en container.

Dog var det helt vildt så meget brød, der altid var smidt ud. Det var ikke bare ved nogle bestemte supermarkeder, men generelt alle steder, at der altid var voldsomt meget brød, og mine skraldemakkere og jeg begyndte for alvor at tænke over, hvad pokker der var med det brød.