Refsvindinge: Praktisk arbejde i værksteder med træ, syning og kunst skal hjælpe unge med forskellige problemer til at lægge dagligdagens udfordringer væk, få flere kompetencer og mere selvværd.

Værkstederne etableres på Refsvindinge Natur- og Kulturcenter, der netop har fået 86.000 kroner i fondsmidler fra Energi Fyn til projektet, som skal være til glæde for unge med problemer af faglig, social og helbredsmæssig karakter.