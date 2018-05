Nu skal Ærø have en naturpolitik.

Et lille kort punkt på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet den 25. april. Nem at overse, nem at surfe henover. Der kom heldigvis en lang debat om emnet, men desværre mest om, hvem der skal lave kommissoriet, eller snarere hvem, der IKKE skal. Og det blev da heller ikke lige den sag, pressen tog fat på i næste dags avis.

Men i min optik er naturen det allervigtigste punkt på en hvilken som helst politisk dagsorden. Naturen har det skidt i Danmark, det tror jeg efterhånden, alle kan se. Danmark har ovenikøbet en kedelig bundrekord i EU. Det er på allerhøjeste tid, at vi begynder at kere os om naturen og altid tænker naturen ind i alle politiske beslutninger.

Derfor vil mit forslag til vores politikere være, at man til hvert møde altid har et grønt punkt på dagsordenen, for eksempel Ærø som klimakommune. Hvor mange mon ved, at Ærø faktisk er en klimakommune? Jeg opdagede det først i går. Vi skal snart i gang med at lave Geopark Det Sydfynske Øhav. Lad os da begynde at snakke om det nu, så gode ideer kan modnes. Vi er måske flere, end politikerne tror, der gerne vil engagere os og gøre en indsats for en grønnere ø.