Boldaktiviteter

Otterup: I Otterup Boldklub spiller man fodbold, men onsdag den 23. maj er der andre aktiviteter på programmet. Her kommer nemlig DBUs "pigeraketten", som er et aktivitetstilbud, der kun retter sig mod piger.

Pigeraketten giver pigerne et indblik i fodboldens verden, ved at tage dem en tur i rummet og gennem en række sjove fodboldstationer, er målet at inspirere pigerne til at begynde til fodbold.

Med Pigeraketten skabes atmosfæren til en anderledes fodboldaktivitet, hvor alle piger kan deltage uanset fodbolderfaring eller ej. Der er lagt op til nogle sjove timer i fodboldklubben med raketten, og da det kun er for piger må mødre og deres store piger hjælpe til.

Pigeraketten er forbeholdt piger i alderen 5 - 11 år. Det er gratis at deltage. Pigeraketten afholdes i tidsrummet 17-20, hvor pigerne deltager alle tre timer. I Otterup Boldklub har man pigehold i U8, U11 og U14, fortæller formand for ungdomsafdelingen Bente G. Domino i en pressemeddelelse fra Otterup Boldklub.