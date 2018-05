Patrick Westerholm erkender, at hans TTH Holstebro-hold var oppe mod en langt bedre modstander i Aalborg.

Det blev til en stor lussing, da TTH Holstebros herrehold tirsdag aften drog til Nordjylland for at spille på udebane mod Aalborg Håndbold i DM-slutspillet.

Vestjyderne tabte hele 23-35 til de regerende mestre, som dermed blev sikre på at komme videre til semifinalerne som nummer et eller to i slutspilspulje 1.

TTH Holstebro-træner Patrick Westerholm ærgrer sig over det store nederlag, der gør det meget svært for klubben at komme videre fra puljen.

Samtidig erkender han, at hans hold var oppe mod overmagten.

- Vi må erkende, at vi var oppe mod et Aalborg-mandskab, der spillede fremragende i dag (tirsdag, red.). Samtidig ramte vi ved siden af skiven i nærmest alt, hvad vi foretog os, siger træneren til TTH Holstebros hjemmeside.

- Jeg blev for passiv fra bænken og skulle blandt andet have gået over i syv mod seks (i angrebet, red.) noget før.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at vi skulle lukke 35 mål ind. Men vi lavede rigtig mange fejl, som Aalborg prompte straffede. Der er ikke andet for end at kalde det en decideret røvfuld, siger Westerholm.

Aalborg Håndbold topper pulje 1 med ni point for fem kampe, og mestrene er således videre til semifinalerne før den afsluttende kamp mod Skjern Håndbold på udebane.

Skjern har seks point for fire kampe, mens TTH Holstebro også har seks point, men for fem kampe. Århus Håndbold er sidst uden point for fire kampe.

Hvis Skjern Håndbold vinder onsdag aften hjemme over Århus Håndbold, kan TTH Holstebro ikke længere indhente Skjern før sidste runde.

Det skyldes, at placeringen i grundspillet er afgørende ved pointlighed mellem holdene.

Skjern vandt grundspillet i 888 Ligaen, mens TTH Holstebro blev nummer fem.