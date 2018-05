Debat: Kære politikere - vær modige

Med et underskud på 16 millioner kroner på handicapbudgettet, blev vi bekræftet i vores fornemmelse af, at den er gal med styringen i Socialforvaltningen.

I marts 2010 startede sparerunderne på handicap- og psykiatriområdet. For hvert år med vedtagelse og gennemførelse af embedsværket indstillinger til besparelser er underskuddet bare vokset og vokset. Nu kræver størrelsen af underskuddet et indgreb.

Resultatet af de 7 års massive besparelser på området har resulteret i direkte uværdige levevilkår for disse omsorgskrævende borgere. Der er indberetninger om decideret omsorgssvigt på institutionerne. På Støttecentrene er borgerne nu så isolerede og ensomme, at det ville få dyreværns folk til at hæve øjenbrynene!

I efteråret 2017 indgik et enigt byråd et budgetforlig, som indebar, at der ikke skulle spares yderligere på borgerniveau. I stedet blev det embedsværket opdrag at se indad.

Men denne politiske beslutning og målsætning efterkommes ikke af Socialforvaltningen - snarere tværtimod. Man fristes nærmest til at betegne det som illoyalitet overfor de politisk valgte.

Derfor Kære Politikere - Stå sammen og overtag styringen. Indsæt de rigtige mennesker på de rigtigt pladser. Det er den eneste udvej til finde den reelle økonomiske lækage, og få den lukket.