Debat om venskabsbyer: Nordisk samarbejde er en styrke

Foreningen Nordens formålsparagraf: Foreningen NORDEN i Danmark arbejder for øget samarbejde i Norden. Derfor sætter vi fokus på sprog, kultur, historie og samfundsliv i de nordiske lande.

Foreningen Norden (FN) i Danmark har 100 lokalafdelinger med over 13.000 medlemmer og godt 600 skoler, virksomheder og organisationer. Langt flere end i 9 af de 11 opstillingsberettigede politiske partier. FN startede i 1919 med Sverige, Norge og Danmark. Senere kom Finland, Island, Åland, Færøerne og Grønland til. FN på Nordfyn fra 1945 har venskabskommuner i Sverige, Norge, Finland og Island.

Orla Kristoffersen fastholder i læserbrevet i FS 1. maj billedet af FN som en rejseglad forening, der nasser på skatteyderne. Hvad med lidt proportioner? Nordfyns Kommunes budget for 2018 er på 1,8 mia. kr. med 44,7 mio. til kultur, inkl. idræt, erhverv og turisme - 2,5 procent af budgettet. Til 'Andre kulturelle opgaver' er afsat 2,6 mio. kr. Heraf kr. 15.000 til FN i puljen Fællesudgifter - 0,008 promille af det samlede budget. En promille er en tiendedel procent. Det hævdes, at beløbet åbner en motorvej for andre rejse- og spiseglade foreninger med appetit på skattekroner. Det styrer kommunen. Andre vil pege på proportionsforvrængning. Er der ikke andet at kaste sig over for en vedholdende, omkostningsbevidst borger med udsigt til større provenu?

Lokal politisk interesse og deltagelse i den nordiske sag er vigtig. Fire gode grunde til øget nordisk samarbejde: 1/Lettere at bo, arbejde, uddanne sig og samhandle på tværs. 2/Udnytte vores ressourcer ved samarbejde. 3/Stå stærkere, udvikle og udnytte fælles styrker. 4/Politisk gennemslagskraft ved bedre koordination.

Forståelsen starter lokalt med samarbejde om fælles temaer og socialt samvær. Det er afgørende at have politisk bevågenhed og engagement og helt naturligt, at kun medlemmer af FN deltager som repræsentanter for foreningen. Arrangementerne bygger på gensidigt værtsskab, beværte gæster i eget hjem og knytte personlige kontakter. Kommunens primære udgift hvert femte år er to måltider på sandwich-niveau og en middag med kniv og gaffel. Er det for galt og for meget?